Milan, Leao capitano negli ultimi minuti contro il Barcellona

Nel corso dell'ultima amichevole giocata questa mattina tra Milan e Barcellona a Las Vegas, c'è stata occasione per Rafael Leao di indossare la fascia di capitano rossonera, per la prima volta anche se non in una gara ufficiale. Il talento portoghese ha chiuso dunque da capitano la partita contro i blaugrana, come conseguenza della girandola di cambi del secondo tempo.