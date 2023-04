Milan, Leao è il 2° più giovane ad aver segnato almeno 20 gol dall'inizio della scorsa stagione in Serie A

MilanNews.it

Come riporta il sito ufficiale del Milan, Rafael Leao, autore di una doppietta nel 4-0 contro il Napoli, è il secondo più giovane giocatore ad aver segnato almeno 20 gol dall'inizio della scorsa stagione in Serie A, dietro solo a Dusan Vlahovic. Il portoghese ha chiuso lo scorso campionato a quota 11 reti, mentre in questo ne ha già siglate 10.