Milan, Leao è il calciatore rossonero che ha subito più falli in campionato

Rafael Leao è il migliore uomo del Milan e il giocatore più pericoloso per le squadre avversarie. Un dato significativo, in questo senso, è che il portoghese è il calciatore del Diavolo che ha subito il maggior numero di falli in campionato: ben 22 falli totali. Sono nove in più rispetto al secondo giocatore in questa speciale classifica: Theo Hernandez con 13.