Milan, Leao è il rossonero con più tiri in porta in campionato

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao è spesso il riferimento offensivo principale del Milan anche se gioca largo a sinistra. Secondo quanto riporta il sito della Lega di Serie A, il portoghese è il calciatore del Milan che ha fatto registrare il maggior numero di tiri in Serie A, 31. Nello specifico 19 fuori e 12 in porta. Per due lunghezze, Rafa è davanti a Olivier Giroud che è fermo a 29: 20 fuori e 9 in porta.