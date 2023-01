Milan, Leao guida la classifica dei tiri dopo movimenti con palla al piede

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non è una novità per Rafael Leao entrare in diverse classifiche individuali del campionato di Serie A. Una curiosa è quello che lo vede al primo posto, con margine, nella graduatoria dei tiri effettuati dopo un movimento con palla al piede. Il portoghese è in testa a quota 27 e la seconda posizione è occupata da Deulofeu, fermo a undici lunghezze di distanza. Completano il podio Ikonè e Vlasic a quota 15. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.