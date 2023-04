Milan, Leao il giocatore con più dribbling riusciti quest'anno in Serie A

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tornato ai livelli che tutti i tifosi rossoneri si auspicano con la doppietta contro il Napoli, Leao ha raggiunto quota 10 gol in campionato per il secondo anno di fila. Ma non solo tanta sostanza, nonostante un momento negativo, sotto porta (Rafa è il miglior marcatore del Milan in stagione, Leao è un top anche per quanto riguarda i dribbling: ha completato almeno dieci dribbling più riusciti di qualsiasi altro giocatore di Serie A in questa stagione (57). A riportarlo è WhoScored.