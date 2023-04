Milan, Leao in doppia cifra in Serie A per la seconda stagione consecutiva

MilanNews.it

Per la seconda stagione consecutiva Rafael Leao ha raggiunto la doppia cifra in Serie A. Lo scorso anno, l'anno dello scudetto, Rafa ha concluso il campionato con 10 gol e 10 assist, diventando il riferimento offensivo principale della squadra. Anche quest'anno, nonostante i primi mesi del 2023 in calo, il portoghese è il miglior marcatore in rosa: 10 gol raggiunti con la doppietta al Napoli e ancora 9 gare di Serie A da giocare. Dal punto di vista realizzativo Rafa è cresciuto parecchio.