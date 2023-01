Milan, Leao in gol contro la Salernitana: è la sua settima rete in questo campionato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao ha aperto le marcature con un bel gol su assist di Sandro Tonali: per l'attaccante portoghese, reduce da due reti anche al Mondiale con il suo Portogallo, si tratta del settimo gol segnato in questo campionato di Serie A. In stagione è invece a quota 8 reti visto che ha segnato una volta anche in Champions League.