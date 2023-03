Milan, Leao osservato speciale a Londra: non segna dal 14 gennaio

MilanNews.it

Rafael Leao sarà l'osservato speciale stasera in Tottenham-Milan: il giovane talento portoghese dovrà infatti trascinare il Diavolo ai quarti di Champions League con la sua velocità, la sua fantasia e soprattutto i suoi gol, anche se dal punto di vista realizzativo non sta attraversando un grande momento di forma: l'ex Lille, infatti, non segna dal 14 gennaio contro il Lecce. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.