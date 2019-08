Milan: Leao pronto al debutto

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Rafael Leao è convocato ma, nonostante le buone impressioni registrate da Marco Giampaolo negli allenamenti, non sarà titolare domani, nella prima storica amichevole del Milan in Kosovo, contro il Feronikeli. L' attaccante portoghese, che si era tagliato le ferie pur di essere aggregato alla squadra già a Cardiff, dovrebbe quindi debuttare a gara in corso nel match in programma alle 20.45 al Fadil Vokkri Stadium di Pristina. Domani mattina non partiranno da Malpensa, invece, Reina (infiammazione intestinale), Kessie e Duarte (restano a Milanello ad allenarsi). Prima convocazione stagionale anche per Paquetà. Possibile chance dall'inizio per Krunic, al posto di Borini.