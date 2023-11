Milan, Leao ritrova gol e giocate: non segnava in rossonero da settembre

La partita vinta contro il PSG ha ridato entusiasmo e qualche certezza in più al gruppo squadra di Stefano Pioli. E' doveroso però aprire una piccola parentesi su Rafa Leao, premiato come MVP della partita dall'UEFA. Per il portoghese quella contro i francesi dovrà significare un punto di ripartenza dopo il periodo, non proprio brillante dal punto di vista realizzativo: infatti Leao, prima del gran gol in rovesciata martedì, con la maglia rossonera non segnava dal 23 settembre in occasione di Milan-Verona 1-0.

Sabato pomeriggio Contro il Lecce il numero dieci del Milan sarà quindi ancora più stimolato per ritrovare la rete anche in Serie A.