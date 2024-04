Milan-Lecce 3-0: Chukwueze eletto MVP della partita

Dal 1' al 90', un pericolo costante per gli avversari. Largo a destra, sempre pronto ad accentrarsi in dribbling saltando i difensori. Ha costruito il primo gol - con il suo secondo assist in campionato - e ha generato più occasioni di tutti i 22 giocatori in campo a San Siro. Sono questi i motivi che hanno portato Samuel Chukwueze a vincere il premio di MVP al termine di Milan-Lecce.

Il numero 21 rossonero ha convinto la maggioranza dei tifosi, che l'hanno preferito a due dei marcatori di giornata (Pulisic e Leão, nell'ordine) con le loro preferenze su AC Milan Official App. Per Sammy è il primo riconoscimento stagionale e va a premiare un ottimo momento di forma, dopo il gol nel finale a Verona e l'ottima prova nel turno precedente contro la Fiorentina.

Si è capito che sarebbe stata (anche) la partita dell'esterno nigeriano sin dal primo 1-contro-1 vinto contro il leccese Gallo. Un affondo che ha portato al cross basso da cui è nato l'1-0 di Pulisic, la prima delle cinque occasioni da gol create nel corso del match. Più di chiunque altro, a testimoniare un pieno coinvolgimento in quella che è stata la storia della partita.

"Ha fiducia, è positivo, crede in quello che fa", ha detto di lui Mister Pioli dopo la partita. Una crescita costante, quella di Chukwueze, che lo può portare a vivere da protagonista quello che si spera possa essere un grande finale di stagione. Per il Milan e per lui. Bravo Sammy, con l'augurio che sia il primo di una lunga serie!