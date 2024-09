Milan-Lecce 3-0: Theo Hernandez eletto MVP del match

Sono giorni da milanista vero per Theo Hernández. Il Derby da capitano e da leader, il Lecce stasera con gol e assist nel giro di pochissimo. È stato il francese, nella bella serata di San Siro, il migliore in campo. C'era ampia scelta visto il rotondo e ricco 3-0, ma i tifosi - attraverso la votazione su AC Milan Official App - non hanno esitato a premiare la prestazione piena del nostro difensore.

Hernández ha vinto il premio di MVP ottenendo più del 50% delle preferenze totali, sopravanzando i compagni Morata e Pulisic, anche loro brillanti e in rete nella sesta giornata di Serie A. Se l'inizio di stagione non era stato probabilmente dei migliori, ci ha messo a recuperare e reagire, riprendendosi la scena con gli interessi. È il secondo gol del suo 2024/25 dopo quella al Venezia.

È l'ennesima prova da incorniciare per Theo, capace da solo di ispirare e indirizzare il match. La punizione morbida per il colpo di testa di Morata ha regalato il vantaggio, di fatto capovolgendo l'intero corso degli eventi. Nemmeno il tempo di rimettersi a posto e lo stesso 19 si è messo in proprio ricalcando un'azione già vista (Napoli, se vogliamo anche Torino nella scorsa stagione): servito al bacio da Leão, movimento in avanti a bucare la retroguardia avversaria e mancino formidabile a non lasciare scampo al portiere per il raddoppio immediato.

Pugliesi in ginocchio in un secondo, nemmeno a metà gara. Ha collezionato numeri di spessore nella vittoria odierna, scomodando anche un certo Paolo Maldini. Nei 75' giocati, potendo un minimo riposare in vista della Champions League, ha effettuato il 100% dei dribbling, completato 59 passaggi dei quali 36 positivi, vinto 4 duelli, recuperato 4 palloni, creato 3 occasioni. Sempre un piacere, spesso decisivo. Vamos, Theo!