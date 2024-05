Milan-Lecce ad ottobre 2019: la prima formazione rossonera di mister Pioli

vedi letture

Per mister Pioli Milan-Salernitana di questa sera sarà l’ultima partita alla guida dei rossoneri: il club ieri infatti ha comunicato la decisione condivisa di interrompere il rapporto al termine di questa stagione. Sono stati cinque anni sicuramente positivi, con alcuni momenti, tra ritorno in Champions e la conquista dello Scudetto, che rimarranno nel cuore di tutti i tifosi.

In attesa di capire le scelte ufficiali per questa sera, partita “senza valore” e che fungerà come passerella, vi ricordiamo invece qual è stata la prima formazione di Pioli alla guida del Milan. Era il 20 ottobre 2019, i rossoneri affrontavano il Lecce, e Pioli li schierò così: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Paquetá, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu. Per il Milan segnarono Calhanoglu e Piatek, per il Lecce Babacar e Calderoni, con gli ospiti che pareggiarono all'ultimo secondo.