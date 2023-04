Milan-Lecce: presenti a San Siro il fratello di Theo e Pavard

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Ieri sera a San Siro, in occasione di Milan-Lecce, c'erano due ospiti speciali, vale a dire Lucas Hernandez e Benjamin Pavard, che militano entrambi nel Bayern Monaco: il primo è il fratello di Theo, mentre il secondo è molto amico di Olivier Giroud (entrambi sono poi anche compagni di nazionale dei francesi del Diavolo). Dopo la sfida, i due si sono anche presentati nello spogliatoio per Diavolo per un saluto.