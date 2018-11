Milan-Li Yonghong, Ceferin: "Era evidente che ci fosse un problema"

Oggi il Milan è andato a Nyon. Come è possibile che Li Yonghong, un uomo che nessuno conosceva, sia arrivato al vertice del club? La domanda che hanno fatto ad Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA: "Ho già risposto in passato. Ci sono autorità indipendenti che stanno indagando e non voglio interferire. Penso che ci debbano essere delle soluzioni politiche, ma non entrerei nel problema specifico. Sapevamo tutti che c'era un problema, ma non toccava a me entrare in profondità, altrimenti non ci sarebbe bisogno di autorità indipendenti".