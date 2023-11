Milan, Loftus-Cheek torna a disposizione 34 giorni dopo l'infortunio con la Lazio

Se da una parte il MIlan perde Theo Hernandez per una contusione alla caviglia, dall'altra i rossoneri possono sorridere per aver recuperato Ruben Loftus-Cheek, che viene convocato per la sfida con l'Udinese 34 giorni dopo l'infortunio agli addominali con la Lazio.