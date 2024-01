Milan, Luka Jovic eletto MVP del mese di dicembre

Che mese, il dicembre di Luka Jović! Dopo aver sbloccato il tabellino della sua esperienza rossonera con il gol al Frosinone, l'attaccante serbo non si è più fermato e la logica conseguenza è la conquista del premio di MVP del mese. I tifosi rossoneri, infatti, l'hanno scelto con le loro preferenze davanti ad altri tre protagonisti di dicembre 2023: Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Fikayo Tomori.

L'attaccante serbo, arrivato a Milanello nelle ultime ore del mercato estivo, ha trovato spazio e minuti da protagonista partita dopo partita, affermandosi come alternativa affidabile e di livello nelle gerarchie dell'attacco rossonero. Un mese da MVP che parte da lontano, dal contributo nelle partite precedenti di fine novembre contro Fiorentina - con l'assist che ha generato il rigore poi segnato da Theo Hernández - e Borussia Dortmund, con un palo colpito su una bella torsione a centro area.

Frosinone, Atalanta, Salernitana. Tre gol, il primo da titolare (con anche l'assist per il gol di Tomori) e due da subentrato nei finali di gara, per un apporto costante e sempre incisivo. Non solo le reti, però: non si può non citare anche il suo ottimo ingresso in campo a Newcastle, con lo zampino messo in occasione del gol decisivo di Chukwueze, e il buon contributo nel finale di gara contro il Sassuolo.

Jović è il quarto attaccante rossonero ad aggiudicarsi il riconoscimento in questa stagione dopo Pulisic, Leão e Giroud, e la doppietta (la prima da milanista) segnata in Coppa Italia al Cagliari fa decisamente ben sperare anche per questo inizio di 2024. Continua così, Luka!