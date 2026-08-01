Luka Modric raggiungerà la squadra il 2 agosto: il programma completo

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Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Luka Modric si unirà ai compagni di squadra del Milan domenica 2 agosto a Perth.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Luka Modric si unirà ai compagni di squadra del Milan domenica 2 agosto a Perth per iniziare la preparazione estiva in vista della nuova stagione.

AMORIM ESALTA MODRIC

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa all'inizio della tournée della squadra rossonera a Perth su Luka Modric: “Qua a Perth arriveranno alcuni giocatori reduci dal Mondiale. È difficile dire se Modric giocherà: l'idea è che giochi le amichevoli qua, ma non si può mai sapere. Quando arriva un nuovo giocatore dobbiamo valutare ogni situazione. Come ho già detto, l'obiettivo principale è preparare la prima partita della stagione, ma naturalmente vogliamo presentare qui i nostri migliori giocatori affinché tutti possano vederli e per preparare la nostra squadra. Quindi, se devo risponderti, l'idea è che Luka giochi, ma alla fine dovremo verificare. Quanti anni giocherà ancora? Dipende dalla volontà del giocatore. Da quello che ho visto la scorsa stagione, può ancora giocare ad altissimo livello. Ha fatto molto bene, non solo durante la stagione, ma anche al Mondiale. Penso che abbiamo bisogno di esperienza.

Come potete vedere, stiamo portando con noi tanti giovani e, perché un giovane possa avere successo, dobbiamo anche mettergli intorno giocatori di esperienza. Questo è l'obiettivo principale. Non si tratta solo della qualità che Modric e gli altri giocatori porteranno alla squadra, ma io voglio una squadra che comprenda giovani, perché è davvero importante, non solo per il nostro club, ma anche, per esempio, per la nazionale. È davvero importante e abbiamo fatto un grande sforzo per continuare ad avere Luka nella nostra rosa. Penso che sia davvero felice. E stiamo parlando del Milan: credo che chiunque nel mondo voglia giocare in un club come il nostro, con la nostra storia. Adesso dobbiamo fare un passo avanti, giocare meglio e giocare bene per raggiungere un livello diverso".