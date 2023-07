Milan-Lumezzane, Reijnders non sarà in campo nella prima amichevole dell'anno

Tijjani Reijnders non sarà in campo nell'amichevole di oggi pomeriggio con il Lumezzane. L'olandese, neo acquisto rossonero, l'ha rivelato in conferenza stampa in risposta a specifica domanda. Pochi allenamenti e tanti impegni fuori dal campo: insieme a lui saltano la prima amichevole stagionale anche i nazionali rientrati ieri a Milanello. Lla partita si terrà alle 17 odierne.