Milan, lunedì alle 11.15 si terrà la conferenza stampa di Pioli alla vigilia della Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan riprenderà il proprio cammino in stagione martedì prossimo, quando verrà ospitato dalla Lazio nell'incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Dalle ore 11.15 il tecnico rossonero Stefano Pioli interverrà dalla sala stampa di Milanello per la consueta conferenza pre-gara. La diretta testuale sarà disponibile su MilanNews.it.