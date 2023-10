Milan, mai i rossoneri erano rimasti a secco per quattro partite consecutive nelle coppe europee

vedi letture

Con lo 0-0 contro il Borussia Dortmund, sono salite a quattro partite europee di fila in cui il Milan non è andato in gol: come riporta Tuttosport, non era mai successo nella storia del Diavolo di rimanere a secco per quattro gare di fila nelle coppe europee. Un filotto iniziato con il doppio euroderby dell'anno scorso ed è proseguito con i due pareggi senza reti di questa stagione contro Newcastle e Borussia Dortmund.