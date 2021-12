Milan, Maignan è il regista aggiunto della squadra di Pioli: i numeri

Non si scopre di certo oggi, Mike Maignan è una nuova fonte di gioco per gli schemi di mister Pioli. Con le qualità tecniche del portiere francese, l'allenatore rossonero ha molte più azioni da cui partire, e a dimostrarlo sono i numeri. Nelle tredici presenze in campionato, l'ex Lille ha tentato 366 passaggi, di cui 275 riusciti, con una percentuale di precisione passaggi abbastanza alta: 75%. Come mostra la redazione di Kickest, Maignan inoltre ha realizzato un passaggio chiave, ovvero l'assist per Leao nella prima partita stagionale con la Sampdoria.