Milan, Maignan è recuperato: può giocare titolare contro l'Atalanta

San Siro, 18 settembre 2022, Milan-Napoli: Mike Maignan gioca la sua ultima partita con la maglia rossonera addosso, prima di spostarsi in Francia per gli impegni della Nations League, nel cui primo match contro l'Austria è costretto ad uscire all'intervallo a causa di un problema al polpaccio. Milanello, 22 febbraio 2023: Mike Maignan è tornato per la prima volta ad allenarsi con il gruppo squadra e punta a rientrare in campo contro l'Atalanta.



Calvario

Mike Maignan è, in una sola parola, recuperato. Un calvario lungo 5 mesi: pochi giorni dopo quel Milan-Napoli, il portiere rossonero subì con la Francia la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro, puntando poi al rientro nella gara contro il Monza di un mese più tardi (22 ottobre 2002), mai avvenuto per una ricaduta allo stesso polpaccio. L’obiettivo del francese era quello di tornare nel 2023, sfruttando la sosta per recuperare con calma e con zero rischi; dopo i primi due allenamenti svolti in parte con il gruppo nel ritiro invernale di Dubai, però, Maignan si è fermato di nuovo a causa della non completa cicatrizzazione della lesione muscolare al polpaccio ed è stato costretto ai box fino a questa settimana...



...per

...rientrare contro l'Atalanta? Possibile. Chiaramente il Milan non vuole correre alcun rischio: la strada è quella di fargli riprendere confidenza con le partite ufficiali e i pali della porta dopo 5 mesi di stop per l'8 marzo, data del ritorno a Londra contro il Tottenham in Champions League; ci sono due partite di mezzo: Atalanta domenica e Fiorentina il 4 marzo. Stefano Pioli, nei prossimi allenamenti di natura tattica, deciderà se mandarlo in campo già contro la squadra di Gasperini. Altrimenti, nessuno psicodramma: Maignan è recuperato ed è pronto a tornare.