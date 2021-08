Milan, Maignan ha dato sicurezza alla retroguardia: le pagelle nel match contro la Sampdoria

Prima di campionato per Mike Maignan, erede di Gigio Donnarumma fra i pali del Milan. E l'ex Lille fa subito vedere di che pasta è fatto. 6,5 il voto che troviamo sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "Qualche ingenuità iniziale, però è sempre in grado di rispondere agli attacchi della Samp e nel secondo tempo salva il vantaggio rimediando su un errore di Hernandez". Voto 7 sul Corriere dello Sport: "Smanaccia la punizione di Gabbiadini sulla traversa, dà sicurezza al reparto arretrato, e salva ancora sul numero 23 blucerchiato". Stesso voto su TMW: "È il più atteso della serata, più di Giroud. Il pubblico lo incita sin dal riscaldamento, lui risponde mostrandosi reattivo su Colley nel primo tempo e attento su Gabbiadini. Mostra anche di saperci fare con i piedi, mandando quasi in rete Leao. Rischia in un'occasione uscendo fuori dall'area".

