Milan, Maignan non gioca una partita ufficiale con i rossoneri da oltre cinque mesi

Mike Maignan è tornato finalmente ad allenarsi in gruppo e dunque è sempre più vicino il suo rientro in campo, che potrebbe avvenire domenica sera contro l'Atalanta. Una decisione definitiva verrà presa da Stefano Pioli nei prossimi giorni. Se dovesse giocare contro i bergamaschi, il portiere francese tornerebbe in campo in una partita ufficiale del Milan dopo oltre cinque mesi: la sua ultima presenza con il Diavolo risale infatti al 18 settembre 2022 contro il Napoli.