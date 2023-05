MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Duecentesima presenza assoluta nei cinque maggiori campionati europei per Mike Maignan, sceso in campo anche nella sfida persa contro lo Spezia al Picco. Il portiere francese ha infatti giocato complessivamente 51 partite in Serie A e 149 in Ligue 1. A riferirlo è Opta.