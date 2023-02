Milan, Maignan torna titolare 161 giorni dopo. Pioli: "È stato un leone in gabbia"

MilanNews.it

Una notizia che tutto il mondo rossonero aspettava da ben 161 giorni, esattamente dal 18 settembre, data di Milan-Napoli - valsa per la settima giornata di campionato e vinta dalla squadra partenopea per 2-1 ed ultima apparizione di Mike Maignan tra i pali con la maglia rossonera. Notizia annunciata dallo stesso Pioli in conferenza stampa: "Mike è stato un leone in gabbia, non poteva scendere in campo, non poteva aiutare la squadra. Adesso ha questa possibilità. Sta bene, è molto motivato e ci darà un grande apporto".