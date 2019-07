Milan: Maldini, Donnarumma qui a lungo

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - "L'idea di avere Donnarumma con noi per tanto, tanto tempo è la prima che ci passa per la testa. In questo momento siamo in questa posizione". Così il dt del Milan, Paolo Maldini, ha spiegato la situazione del portiere rossonero, al centro di intense voci di mercato come è accaduto anche nelle estati precedenti. "Il mercato è lungo, ci sono dei profili indicati come priorità dal mister", ha aggiunto Maldini durante la conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo. "I tifosi hanno capito l'amore per il Milan, lo hanno dimostrato anno scorso, con una media di oltre 50mila spettatori a San Siro, una risposta molto importante, e siamo arrivati a un punto dalla Champions: la fiammella è accesa - ha notato Maldini -. Quello che chiediamo è di renderla più forte. L'obiettivo è migliorare la posizione dell'anno scorso".