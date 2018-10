Milan: Maldini, Gattuso non solo grinta

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Promuove Gattuso e dribbla su Paquetà, l'ultimo talento del mercato brasiliano. Paolo Maldini, ospite a Trento del Festival dello Sport, chiamato a ripercorrere la sua straordinaria carriera in rossonero, non si sottrae all'attualità: "Rino ha un grande senso di appartenenza ed è quello che io e Leonardo vogliamo trasferire al Milan - dice Maldini, neo responsabile dell'Area sport del club rossonero -. L'immagine di Rino sta cambiando, prima era solo grinta, ma ora si vede anche che ha una grande preparazione tecnico-tattica. Per questo ha tutta la nostra fiducia anche perché ha un'altra grande dote: sa ascoltare". Quanto al ventilato acquisto del trequartista brasiliano, che avrebbe già fatto le visite mediche, Maldini ricorda, ridendo, che "il mercato è chiuso fino al 3 gennaio. Comunque posso dire che è giovane, un calciatore di talento, non è ancora pronto ma può far sognare i tifosi".