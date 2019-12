Milan, manca poco alla risposta di Ibra. Lui sogna un ritorno in Italia

Il Milan dopo aver incontrato Mino Raiola a in sede quindici giorni fa, aspetta ancora una risposta da parte del giocatore. Zlatan sta riflettendo se accettare o declinare l’offerta della dirigenza di via Aldo Rossi, che da ambienti milanisti definiscono molto allettante per un giocatore di 38 anni. In effetti i rossoneri stanno facendo di tutto, consapevoli che nessuno può spingersi così in alto a livello di ingaggio come hanno fatto Boban e Maldini.

“Ci vediamo presto in Italia", ha dichiarato in una intervista a GQ Italia lo svedese. Ibra è sempre stato così, un personaggio che va aspettato e corteggiato fino all’ultimo. "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia". Il Milan spera ancora di portare a casa questo grande colpo per rianimare la piazza e la squadra, e guarda caso domenica sfida proprio il Bologna di Mihajlovic, l’altra squadra in corsa per lo svedese.

Dopo aver vinto a Parma i rossoneri provano a infilare una serie di risultati utili consecutivi e vorrebbero tornare dal Dall’Ara con i tre punti in tasca, ma sarà una partita molto combattuta considerando il Bologna vittorioso in casa del Napoli nell’ultima di campionato. Pioli è alle prese con il problema attaccante e da oggi riparte il duello tra Piatek e Leao per un posto da titolare in mezzo al tridente.