Milan, martedì sera un derby per tornare a sognare

© foto di DANIELE MASCOLO

Un Derby per uscire dalla crisi. Quale medicina migliore di una stracittadina per lasciarsi alle spalle un periodo nero. Per contro, per Milan e Inter, non esiste peggior mazzata del perderla, quella partita. Dopodomani al Meazza, nell'andata delle Semifinali di Coppa Italia, c'è psicologicamente in palio qualcosa in più del primo di due round. Lo riporta l'edizione odierna de Il Giornale.