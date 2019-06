Milan-Massara, oggi l'incontro. Venerdì tocca a Giampaolo

Maldini e il Milan hanno deciso: Frederic Massara è il candidato forte per il ruolo di direttore sportivo, dopo il no di Igli Tare che ha deciso di restare alla Lazio. In mattinata ci sarà un incontro tra la società rossonera e l'ex dirigente della Roma nel corso del quale si tenterà di raggiungere l'accordo definitivo tra le parti.

Poi toccherà a Marco Giampaolo, scelto per raccogliere l'eredità di Rino Gattuso. Con l'allenatore l'appuntamento per definire il tutto è fissato per venerdì a Giulianova.