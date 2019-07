Milan: Massara, rosa forte acquisti mirati

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Il ds del Milan, Ricky Massara, chiede tempo e fiducia sul mercato, dopo i no incassati nelle ultime settimane da Kabak, Sensi e Veretout, ma è convinto che la rosa a disposizione di Marco Giampaolo sia già competitiva. ''Vogliamo inserire - spiega Massara durante la conferenza di presentazione di Hernandez e Krunic - solo profili funzionali in una rosa che è già forte. Il mercato è lungo ed è fatto anche di opportunità in entrata e in uscita, sono tutte le valutazioni che faremo. I tifosi non si preoccupino, sappiamo bene di cosa abbiamo bisogno, ci confrontiamo ogni giorno con il tecnico. Questa squadra è già competitiva. Faremo acquisti mirati, saremo pronti a cogliere tutte le opportunità per rinforzare davvero in modo funzionale la squadra''. Massara poi si rivolge ai giornalisti presenti, bacchettandoli per aver enfatizzato troppo su qualche trattativa mai realmente avviata: ''Se posso permettermi, non vi manca la fantasia. Siete molto prolifici nel fornire nomi''.