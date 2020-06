Milan, Massaro ha consegnato ai medici dell’Ospedale San Carlo le maglie con la speciale patch “Andrà tutto bene”

Attraverso Twitter, il Milan comunica che Daniele Massaro ha consegnato ai medici dell’Ospedale San Carlo di Milano le maglie con la speciale patch “Andrà tutto bene”. Ecco il tweet con alcune foto:

Massaro delivered the special jerseys dedicated to frontline medical staff in Italy to medics at the San Carlo hospital in Milan on behalf of #ACMilan