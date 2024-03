Milan, Mattia Caldara in campo oggi 62 minuti con la Primavera

Mattia Caldara è tornato oggi in campo in una partita ufficiale e lo ha fatto con la maglia della Primavera del Milan contro la Fiorentina. Il difensore rossonero è partito titolare ed è rimasto in campo fino al 62' quando è stato sostituito da Parmiggiani. Ignazio Abate lo ha schierato come centrale della difesa a tre milanista con Simic e Nsiala ai suoi lati.

Si tratta della prima partita ufficiale in questa stagione di Caldara che è dovuto restare ai box per alcuni mesi dopo che lo scorso 18 settembre era stato operato in artroscopia alla caviglia destra. Da qualche settimana, l'ex Juventus e Atalanta era tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo con la prima squadra rossonera di Stefano Pioli.