Milan meglio dell'Inter? Pulisic: "Derby occasione per scoprirlo. Difficile giocare contro l'Inter"

Nell'intervista che Christian Pulisic ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola, inevitabile toccare l'argometno derby, il primo per l'americano in maglia rossonera. Alla domanda diretta se il Milan sia più forte dell'Inter, Pulisic ha risposto: "Diciamo che un derby è l’occasione perfetta per scoprirlo".

Poi ha aggiunto sui nerazzurri: "La squadra è forte ed è difficile giocarci contro, come dimostra anche la finale di Champions. Se devo scegliere una qualità, dico che sanno difendere molto bene con un blocco basso e allo stesso tempo hanno la qualità per fare gol in contropiede".