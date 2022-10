MilanNews.it

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, Junior Messias non è ancora pronto al rientro dopo il problema accusato al polpaccio alla vigilia di Empoli. Il brasiliano, secondo la rosea, ne avrà ancora per una settimana circa e non è chiaro se potrà già rientrare con il Chelsea o per la partita di Verona o ancora dopo.