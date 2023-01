MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Junior Messias ha quasi completamente smaltito il suo infortunio e la prossima settimana tornerà a disposizione di Stefano Pioli: dovrebbe essere convocato già per il Torino in Coppa Italia o, al massimo, per la trasferta di Lecce.