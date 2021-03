Milan, miglior rendimento in trasferta per media punti fra i 5 top campionati europei

Il Milan di Stefano Pioli in questa stagione, lontano da San Siro, è una macchina quasi perfetta. Infatti i rossoneri in Serie A, hanno ottenuto 37 punti in 14 partite disputate (12 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), risultato essere la miglior squadra fra i 5 top campionati europei per rendimento esterno considerando la media punti. Ecco la classifica attuale:

Milan 37 punti in 14 partite (2,64)

Manchester City 33 punti in 14 partite (2,38)

Atletico 30 punti in 13 partite (2,31)

Leicester 34 punti in 15 partite (2,27)

Lille, Inter e Barcellona 31 punti in 14 partite (2,21)

Manchester United 33 punti in 15 partite (2,20)

Bayern Monaco 28 punti in 13 giornate (2,15)

PSG e Real Madrid 32 punti in 15 partite (2,13)