Milan, mini-abbonamenti per il campionato: i nuovi pacchetti

Per andare allo stadio. Per sostenere la squadra. Per non perdere nessuna gara casalinga dei rossoneri. E anche per risparmiare. Sono in vendita i nuovi mini-abbonamenti per vedere, insieme, le nostre prossime giornate di Serie A a San Siro. Tre i pacchetti disponibili, anche per i non titolari della Carta Cuore Rossonero, prenotando così in netto anticipo e in pochissimi passaggi il proprio posto.

I mini-abbonamenti permettono di risparmiare fino a oltre il 50% rispetto all'acquisto di ogni singola partita. Possono essere caricati sulla Carta Cuore Rossonero oppure scaricati come somma di biglietti. Ogni singolo biglietto è cedibile a terzi tramite apposita procedura.

TUTTI I PACCHETTI

Hellas Verona + Torino + Genoa: a partire da 50€

Torino + Genoa + Roma: a partire da 65€

Torino + Juventus + Parma + Atalanta: a partire da 155€

DOVE ACQUISTARE

Vai su singletickets.acmilan.com per scegliere il posto direttamente sulla mappa dello stadio. I mini-abbonamenti sono disponibili online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM e nei punti vendita Vivaticket.