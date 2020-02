Milan, mister Pioli non ha nessun profilo social

Nelle ultime ore si sono diffusi diversi profili social a nome di mister Pioli sia su Twitter che su Instagram e Facebook. Il tecnico emiliano, tuttavia, tende a precisare che non possiede nessun account ufficiale da lui gestito nè su Instagram, nè su Twitter nè tantomeno su Facebook. Tutti i profili creati in queste settimane sono da ritenere non ufficiali e in questo senso qualsiasi contenuto postato sopra di essi non è da attribuire, in alcun modo, al tecnico rossonero.