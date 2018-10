Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Riccardo Montolivo è finito (ormai da tempo) ai margini del progetto di Gattuso. Non è certo un caso se il centrocampista, nel corso dell’amichevole svoltasi ieri a Milanello, è stato schierato (così come Antonio Donnarumma) con la Primavera e non con la prima squadra.