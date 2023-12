Milan-Monza, arbitra Aureliano: i precedenti con i rossoneri

vedi letture

Milan-Monza, sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 12:30 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, in streaming su DAZN, NOW, Sky Go e in live web testuale su MilanNews.it.

Arbitra Aureliano di Bologna: sarà la 4a volta che dirigerà il Milan, non ci sono precedenti con il Monza. Nei tre precedenti, fu sempre il Milan a gioire a fine partita: 1-0 al Torino, e 3-1 al Genoa (ai supplementari) nel 2021-22, e 3-1 in casa dell'Empoli nella scorsa stagione.