Milan-Monza, domani non ci sarà la conferenza stampa di mister Pioli

vedi letture

Dopo un periodo di tanti match ravvicinati, con impegni di Champions League e Serie A che si sono susseguiti a tambur battente con conseguenti interviste, domani mister Pioli non parlerà in conferenza stampa, come è capitato altre volte in passato in periodi così pregni di partite, per presentare Milan-Monza di domenica 17 dicembre.