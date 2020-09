Milan-Monza, niente San Siro per Galliani: è in isolamento fiduciario

Non solo Berlusconi. A San Siro, in occasione dell’amichevole tra Milan e Monza, mancherà anche Adriano Galliani. L’ex amministratore delegato rossonero è stato a contatto con il presidente ma sta bene (il tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo). Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, resterà a casa in isolamento fiduciario, in attesa del prossimo test in programma lunedì. Berlusconi, invece, seguirà la partita dal letto dell’ospedale San Raffaele, dov'è ricoverato.