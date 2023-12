Milan-Monza, oggi la conferenza di Palladino

vedi letture

Milan-Monza, lunch match della domenica di Serie A, è il prossimo impegno dei rossoneri dopo la trasferta di Champions League a Newcastle. I rossoneri, che hanno ritrovato alternative in attacco ed un po' di slancio grazie alla vittoria in Inghilterra, si trovano davanti i brianzoli attualmente noni in classifica ma a sole quattro lunghezze dal Bologna quinto.

Non ci sarà la conferenza stampa di mister Pioli, invece Raffaele Palladino parlerà dal centro sportivo del Monza oggi, sabato 16 dicembre, a partire dalle ore 13. Su MilanNews.it come sempre troverete tutte le dichiarazioni del tecnico avversario.