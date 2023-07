Milan-MSC Crociere, Stylsvig: "Due eccellenze italiane, insieme possiamo raggiungere traguardi ambiziosi"

vedi letture

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato così l'accordo con MSC Crociere che sarà Principal Partner e Official Sleeve Partner dei rossoneri: "Siamo felici di riaccogliere MSC Crociere nella famiglia rossonera come Principal Partner e Sleeve Partner della nostra Prima Squadra maschile, femminile e delle nostre formazioni Primavera. La maglia rossonera è una seconda pelle, un'icona globale e un simbolo della passione di oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo.

Siamo convinti che, insieme, due eccellenze italiane nel mondo come AC Milan e MSC Crociere potranno certamente raggiungere gli obiettivi prefissati e tagliare traguardi ambiziosi".