Milan: Musah e Jovic anche oggi si sono allenati a parte

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - In casa anche oggi Yunus Musah e Luka Jovic si sono allenati a parte rispetto al resto del gruppo. Stefano Pioli non recupererà il centrocampista per la sfida delicatissima contro il Sassuolo di sabato a San Siro. Si valuteranno le condizioni di Jovic, provando la convocazione in extremis. Restano poi i problemi in difesa, con Tomori che sarà assente per due mesi a causa della lesione rimediata contro la Salernitana. Recuperati Kjaer e Pellegrino, è però possibile che Pioli schieri il giovane Simic tra i titolari. (ANSA).