Milan-Napoli: 3 dei 4 diffidati rossoneri in campo dal 1', 2 su 3 per Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Si riportano di seguito i diffidati di Milan-Napoli:

MILAN: Krunic, Ballo-Touré, Tonali, Tomori

NAPOLI: Kim, Politano, Juan Jesus

In caso di ammonizione nel match di San Siro, chi la subirà salterà il ritorno del "Maradona". Nel Napoli sono titolari sia Kim che Politano, mentre nel Milan l'unico diffidato in panchina, con gli altri tre in campo dall'inizio, è Ballo-Touré.